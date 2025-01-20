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Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi kim? Furkan Rıza Demirel kimdir, kaç yaşında?

Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi kim? Furkan Rıza Demirel kimdir, kaç yaşında?
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Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Furkan Rıza Demirel'in kimdir ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Ünlü oyuncular Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza Demirel'in aşk yaşadığı, katıldıkları bir gala sırasında ortaya çıktı. Peki, Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi kim? Furkan Rıza Demirel kimdir, kaç yaşında?

Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi kim? Aslı Bekiroğlu ile Furkan Rıza Demirel ikilisinin nasıl tanıştıkları da merak konusu olmuştu; çiftin ortak bir proje sayesinde bir araya geldikleri öğrenildi. Furkan Rıza Demirel kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir...

ASLI BEKİROĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİM?

Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve Şafak Sezer'in yazıp oynadığı Kutsal Damacana 5-Zombi filminin galası büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Filmin oyuncularından Aslı Bekiroğlu, galaya sevgilisi, İnci Taneleri dizisinin oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile katıldı.

Galada yılın sürpriz aşkı ortaya çıkarken, çift ilk paylaşımını da sosyal medya hesaplarından yaptı. Furkan Rıza Demirel'in paylaşımına Aslı Bekiroğlu, "Yıllar önce yayınlanmış bir Disney dizisindeki karakter kadar neşeliyim sayende sevgilim. Seni seviyorum çok," yorumunu yazdı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi kim? Furkan Rıza Demirel kimdir, kaç yaşında?

FURKAN RIZA DEMİREL KİMDİR?

Furkan Rıza Demirel, İnci Taneleri ile geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. 1996 doğumlu olan ve aslen Kastamonulu olan Demirel, genç yaşına rağmen hem televizyon hem de dijital platformlarda sergilediği başarılı performanslarla dikkatleri üzerine toplamaktadır.

Eğitimine İstanbul'da devam eden Furkan Rıza Demirel, Esenyurt Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Film ve Televizyon Bölümü'nden başarıyla mezun olmuştur. Üniversite yıllarında hem kamera önü hem de kamera arkasında deneyim kazanarak, kariyerine sağlam adımlarla ilerlemiştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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