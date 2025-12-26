Haberler

"Asla birlikte olunmaması gereken erkekler" listesi paylaşan kadının videosu viral oldu

Güncelleme:
Sosyal medyada "asla birlikte olunmaması gereken erkekler" listesi hazırlayan bir kadın, barmen, avukat, doktor gibi meslekleri ve bazı burçları sıraladı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, kullanıcı yorumları tartışmaya yol açtı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken bir kadın, "asla birlikte olunmaması gereken erkekler" başlığı altında bir liste paylaştı. Kadın, önerilerinde bazı meslek grupları ve burçlara yer vererek, "Barmenler, avukatlar, koç burçları, yengeç burçları, aynı iş yerinden, aynı okuldan, barda çalışan güvenlik, doktor… geriye adam kalmadı zaten" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu. Bazı kullanıcılar listeyi eğlenceli bulurken, bazıları ise meslek ve burç üzerinden yapılan genellemeleri eleştirdi.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli :

Bence en başta siyasetçileri yazsa olurmuş. Malum boğazlarında bir tek helal lokma geçmiyor.

Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Sosyal medya icat oldu, insanlık bozuldu.

Haber YorumlarıSadullah sıtkı:

ben yengecim keşke karı dediğim naylon eş boşanmaya yanaşsa

640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

AİHM'den İmamoğlu kararı! Avukatı 'Nadir' diyerek duyurdu

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

