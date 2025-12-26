"Asla birlikte olunmaması gereken erkekler" listesi paylaşan kadının videosu viral oldu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken bir kadın, "asla birlikte olunmaması gereken erkekler" başlığı altında bir liste paylaştı. Kadın, önerilerinde bazı meslek grupları ve burçlara yer vererek, "Barmenler, avukatlar, koç burçları, yengeç burçları, aynı iş yerinden, aynı okuldan, barda çalışan güvenlik, doktor… geriye adam kalmadı zaten" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu. Bazı kullanıcılar listeyi eğlenceli bulurken, bazıları ise meslek ve burç üzerinden yapılan genellemeleri eleştirdi.