Aşkı Hatırla oyuncuları kim? Barış Arduç Aşkı Hatırla'da hangi karakteri oynuyor?

Hem romantik hem dramatik ögeleriyle öne çıkan yapım, güçlü kadrosu sayesinde daha ilk bölümden sosyal medyada gündem oldu. "Aşkı Hatırla oyuncuları kim?" sorusunu merak edenler için dizide rol alan tüm isimleri ve karakterlerini listeledik. Peki, Aşkı Hatırla oyuncuları kim?

AŞKI HATIRLA OYUNCULARI KİM?

İzlemeye başlamadan önce karakterleri ve oyuncuları tanımak isteyenler için bu liste yol gösterici olacak. Dizi severler, Aşkı Hatırla'nın güçlü oyuncu kadrosuyla sürükleyici bir hikâyeye tanıklık edecek. "Aşkı Hatırla oyuncuları kim?" sorusuna yanıt arayanlar için dizinin tüm kadrosu şu şekilde:

Başrol Oyuncuları:

Barış Arduç – Deniz

Hande Erçel – Güneş

Yardımcı Oyuncular:

Feyyaz Şerifoğlu – Boran

Alper Saldıran – Hakan

Melis Minkari – Ayça

Başak Gümülcinelioğlu – Umay

Sezin Akbaşoğlu – Pervin

Fatih Al – Settar

Begüm Akkaya – Beren

Naz Göktan – Özgen

Cüneyt Yalaz – Rauf

Başaran Yavuz – Ozan

Nihal Tüfekçioğlu – Sezin

Abdullah Burak Kaya – Ege

Başak Özkan – Şeyda

AŞKI HATIRLA KONUSU NEDİR?

Aşkı Hatırla, Disney Plus'ta yayına giren yeni Türk yapımı dizi olarak öne çıkıyor. İlk bölümleri 18 Haziran'da izleyicinin beğenisine sunulan dizide, Barış Arduç "Deniz" karakterine, Hande Erçel ise "Güneş" karakterine hayat veriyor. Dizi, İstanbul'dan Kapadokya'ya uzanan romantik bir yol hikâyesini anlatıyor.