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ASKİ Ankara su kesintisi! Mamak, Beypazarı, Ayaş 30-31 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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Ankara ASKİ Mamak, Beypazarı, Ayaş su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

31 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.08.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 30.08.2024 19:05:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: Kurumumuz Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı yüklenici firması tarafından yapılan atık su hattı imalatına engel teşkil eden Q250 mm Duktil boru hattının imalata engel olduğundan su kesintisi yapılacaktır. 30.08.2024 tarih 13:30 ile 19.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Etkilenecek yerler Türközü mahallesi Mahallesi nin tamamı ile Mutlu ve Kutlu mahallelerin alt kotları etkilemektedir

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.08.2024 16:05:00

Tamir Tarihi: 30.08.2024 18:00:00

Detay: Beypazarı Ayvaşık Mahallesi Akyazı Demirciler Sanayi Sitesinde Müteahhitten Kaynaklı Oluşan Arızadan Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Ve Akyazı Demirciler Sanayi Sitesi Bir Kısmı

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.08.2024 11:30:00

Tamir Tarihi: 30.08.2024 13:30:00

Detay: Ayaş Bayramköy Mahallesi içerisinde bulunan 90'lık Pe100 İçme suyu Dağıtım hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Bayram Köy Mahallesi

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