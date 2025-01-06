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ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Ocak Elmadağ, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Ocak Elmadağ, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Elmadağ, Mamak, Etimesgut su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 7 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.01.2025 09:10:00

Tamir Tarihi: 6.01.2025 13:00:00

Detay: YENİDOĞAN MH OKUL SK İÇERİSİNDEKİ SU ARIZASINDAN DOLAYI SAAT 09:10-13:00 ARASI KESİNTİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: YENİDOĞAN-YENİPINAR MH BİR KISMI.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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