ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 5 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Polatlı

Arıza Tarihi: 5 Kasım 2025, 10.30

Tamir Tarihi: 5 Kasım 2025, 15.00

Detay: Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi'nin bir kısmı, Yeni Mahalle'nin bir kısmı, Zafer Mahallesi'nin bir kısmı.

Beypazarı

Arıza Tarihi: 6 Kasım 2025, 09.00

Tamir Tarihi: 6 Kasım 2025, 19.00

Detay: Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi Tesisler Daire Başkanlığı tarafından terfi merkezinde emme basma hattı kollektör değişimi, pompa giriş çıkış boruları ve armatür değişimi çalışması yapılacaktır. Çalışma nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Kırbaşı Mahallesi genelinde.

Akyurt

Arıza Tarihi: 5 Kasım 2025, 13.00

Tamir Tarihi: 5 Kasım 2025, 18.00

Detay: Yeşiltepe Mahallesi içerisinde bulunan Akyurt Polis Okulu önündeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Akyurt Yeşiltepe Mahallesi'nin üst kesimleri ve Kalaba Mahallesi.

Pursaklar

Arıza Tarihi: 5 Kasım 2025, 14.30

Tamir Tarihi: 5 Kasım 2025, 17.00

Detay: Pursaklar ilçesi Mimar Mahallesi Atika Sokak içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesi'nin bir kısmı.

Ayaş

Arıza Tarihi: 6 Kasım 2025, 08.00

Tamir Tarihi: 6 Kasım 2025, 17.00

Detay: Ayaş Tekke Mahallesi'nde depo temizliği nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayaş Tekke Mahallesi.

Kahramankazan

Arıza Tarihi: 5 Kasım 2025, 15.35

Tamir Tarihi: 5 Kasım 2025, 19.00

Detay: Kahramankazan ilçesi Dağyaka Mahallesi 2008. Cadde üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Saray Birlik Sitesi çevresi ve çeşitli ara sokaklar.

Gölbaşı

Arıza Tarihi: 5 Kasım 2025, 19.00

Tamir Tarihi: 5 Kasım 2025, 19.00

Detay: Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi 1536. Sokak'ta Ø160'lık HDPE içme suyu hattında meydana gelen arıza çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun verilmesinden sonra üst kotlara ulaşma saati 20.00 olarak öngörülmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Hacılar Mahallesi'nin bir kısmı.

