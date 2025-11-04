ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 4 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Mamak

Arıza 4 Kasım 2025 tarihinde saat 10.30'da meydana gelmiştir. Tamir çalışmaları aynı gün saat 23.50'de tamamlanmıştır. Mamak İlçesi Duralialıç Mahallesi Doğukent Caddesi'nde bulunan 200 milimetrelik vana arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun üst kotlara erişimi saat 18.00 itibarıyla sağlanmıştır. Kesintiden Duralialıç, Akşemsettin ve Boğaziçi mahallelerinin üst kotları etkilenmiştir.

Polatlı

Arıza 4 Kasım 2025 tarihinde saat 15.30'da meydana gelmiş, tamir işlemi saat 19.00'da tamamlanmıştır. Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında üçüncü şahısların neden olduğu arıza sebebiyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Şehitlik Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmiştir.

Altındağ

Arıza 4 Kasım 2025 tarihinde saat 17.50'de meydana gelmiş, tamir çalışmaları aynı gün saat 22.00'de tamamlanmıştır. Altındağ İlçesi Battalgazi Mahallesi 969. Sokak'ta içme suyu şebeke borusunda oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Kesintiden Battalgazi, Ulubey ve Önder mahallelerinin bir kısmı etkilenmiştir.