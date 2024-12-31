ASKİ Ankara su kesintisi! 31 Aralık-1 Ocak Keçiören, Polatlı, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Keçiören, Polatlı, Sincan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 1 OCAK
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 31.12.2024 16:00:00
Tamir Tarihi: 31.12.2024 21:00:00
Detay: : Şentepe Mahallesi Seçkin Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi, Gülveren Mahallesi, Esentepe Mahallesi
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 31.12.2024 18:15:00
Tamir Tarihi: 31.12.2024 23:55:00
Detay: Sincan İlçesi, Temelli, Gazi Mahallesi Taş ocağı yolu üzerinde Q500 Ana boru arızası nedeniyle, plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder; vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz
Etkilenen Yerler: Gazi mah Yeni bacı Mevkii ve çevresi