ASKİ Ankara su kesintisi! 31 Aralık-1 Ocak Keçiören, Polatlı, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 1 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.12.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 31.12.2024 21:00:00

Detay: : Şentepe Mahallesi Seçkin Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi, Gülveren Mahallesi, Esentepe Mahallesi

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.12.2024 18:15:00

Tamir Tarihi: 31.12.2024 23:55:00

Detay: Sincan İlçesi, Temelli, Gazi Mahallesi Taş ocağı yolu üzerinde Q500 Ana boru arızası nedeniyle, plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder; vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: Gazi mah Yeni bacı Mevkii ve çevresi