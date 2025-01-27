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ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Ocak Gölbaşı, Yenimahalle, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Ocak Gölbaşı, Yenimahalle, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Gölbaşı, Yenimahalle, Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 28 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.01.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 27.01.2025 21:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YUNUS EMRE MAH YOLAÇ SK. İÇERİSİNDE BULUNAN Ø150 LİK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YUNUS EMRE MAH , ESENTEPE MAH , ÇARŞI MAH

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.01.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 27.01.2025 20:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ AKÖRENÇARŞAK MAHALLESİNİN SU TEMİNİNİ SAĞLAYAN SU DEPOSUNDA YAPILACAK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: AKÖRENÇARŞAK MAHALLESİ

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