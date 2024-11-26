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ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 27 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.11.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 26.11.2024 12:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Çamlıbağ mevki Çamlık Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi Çamlıbağ mevki

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Arıza Tarihi: 26.11.2024 08:30:00

Tamir Tarihi: 26.11.2024 13:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Şeyh Şamil Caddesinde Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi Akyazı Demirciler Sanayi Mevki

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.11.2024 15:45:00

Tamir Tarihi: 26.11.2024 19:00:00

Detay: Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Zübeyde Hanım ve Örnek Mahallelerinin bir kısmı

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