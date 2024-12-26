ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Aralık Kalecik, Çankaya, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 27 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KALECİK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.12.2024 22:00:00

Tamir Tarihi: 26.12.2024 02:00:00

Detay: Kalecik Halilağa Tabakhane mahallesi Ş. Ali Yüzyıl Sokak Üzerinde bulunan ø150 lik Asbest Boruda oluşan arızadan dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır. Arıza Devam etmektedir. Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz

Etkilenen Yerler: Halilağa tabakhane Mahallesi, Ahiler Yenice Mahallesi, Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi, Ahikemal Şenyurt Mahallesi ve Cuma Saray Mahallesi bir kısmı

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.12.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 26.12.2024 17:00:00

Detay: Mürsel Uluç mahallesi 953 cadde içi, 125 lik şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz anlayışınız için teşekkür ederiz .

Etkilenen Yerler: Mürsel Uluç mahallesi, Malazgirt mahallesi üst kodlar

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.12.2024 15:55:00

Tamir Tarihi: 26.12.2024 20:30:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ. Mutlu mahallesi 723/4 sokak içinde ani olarak oluşanØ125 lik Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 26.12.2024 tarihinde Perşembe günü 15.55 ile 20.30 saatleri arasında kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: .Etkilenen yerler. Mutlu .General Zeki DoğanKutlu Mahallelerin üst kotları etkilenmektedir.