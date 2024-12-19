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ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Aralık Çankaya, Beypazarı, Güdül su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Aralık Çankaya, Beypazarı, Güdül su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Çankaya, Beypazarı, Güdül su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 20 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.12.2024 10:15:00

Tamir Tarihi: 19.12.2024 19:00:00

Detay: Dodurga mahallesi 5144 no 20 Kartallar sitesi önü 300 lük düktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Dodurga mahallesi 5144 cadde ,5130 cadde, 5143 sokak, 5175 cadde , 5138 sokak, 5149 sokak tamamı ve etrafında kesişen sokaklar

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.12.2024 11:10:00

Tamir Tarihi: 19.12.2024 16:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Şehit Ümit Bölük Oğlu Caddesinde Oluşan Arıza Nedeniz İle Su Kesintisi Uygulanacaktır ( Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi Bir Kısmı

GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.12.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 20.12.2024 19:00:00

Detay: PLANLI KESİNTİ GÜDÜL İLÇESİ YUKARI MAHALLE SINIRLARI İÇERİSİNDE DEPO ÇIKIŞ BORU HATTI YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILACAĞI İÇİN SU KESİNTİSİ MEYDANA GELECEKTİR BİLGİNİZE SUNAR ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Etkilenen Yerler: AŞAĞI YUKARI YENİ VE EMİRLER MAHALLELERİ

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.12.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 19.12.2024 17:00:00

Detay: : Etimesgut İlçesi Elvan Mahallesi genelinde Sıfır Basınç testi uygulaması için planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız İçin teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Elvan Mahallesi tamamı

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