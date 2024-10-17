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ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Ekim Etimesgut, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Ekim Etimesgut, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Etimesgut, Sincan, Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 18 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.10.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 17.10.2024 23:00:00

Detay: DETAY: Etimesgut İlçesi Erler Mahallesi 2453 caddesi içerisinde bulunan içme suyunun vana değişimi nedeni ile planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Etiler Mahallesi geneli, Bahçekapı ve Erler Mahallesi bir kısmı

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.10.2024 14:40:00

Tamir Tarihi: 17.10.2024 19:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli hürriyet mahallesi İrfan züm caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Hürriyet mahallesi tamamı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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