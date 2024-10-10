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ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Ekim Keçiören, Mamak, Altındağ, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Ekim Keçiören, Mamak, Altındağ, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Keçiören, Mamak, Altındağ, Sincan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 11 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.10.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 10.10.2024 23:55:00

Detay: YENİHİSAR 5000 LİK DOPODA YAŞANAN SEVİYE DÜŞÜKLÜĞÜNDEN DOLAYA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

Etkilenen Yerler: YENİHİSAR TAMAMI, MALIKÖY BİR KISMI

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Arıza Tarihi: 10.10.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 10.10.2024 23:55:00

Detay: Alcı Mahallesi İçerisinde bulunan su deposu'nun seviyesinin düşmesinden kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: ALCI MAHALLESİ TAMAMI

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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