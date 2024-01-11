Askerlerin akıllı cep telefonu kullanması yasak mı? Sorusu, Askerde akıllı cep telefonu kullanmak hakkında güncel durumu merak edenler tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, askerlerin operasyon bölgelerinde cep telefonu kullanımının zayifet yarattığına ilişkin söylemlerin ardından gündeme geldi. Peki, Askerlerin akıllı cep telefonu kullanması yasak mı? Askerde akıllı cep telefonu kullanmak yasak mı?

ASKERLERİN AKILLI CEP TELEFONU KULLANMASI YASAK MI?

Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanmasını yasakladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayınlanmıştır. ve bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Hudut, harekat/operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır."