Askerlere sosyal medya yasaklandı mı, askerlerin İnstagram, Facebook paylaşım yapmaları yasak mı TSK 2024?

Tsk personeli, kimliklerini veya askeri bilgileri açıklayan, konum belirten görsel ve işitsel verileri paylaşmasının yasaklanması gündemdeydi..Resmi Gazetede yayınlanan kararlar sonrasıAskerlere sosyal medya yasaklandı mı, İnstagram, Facebook paylaşım yapmaları yasak mı merak edildi.

ASKERLERE SOSYAL MEDYA YASAKLANDI MI?

28 Haziran Cuma Resmi Gazete kararlarında TSK personelinin sosal medya kullanımına ilişkin kararyayonlandı. İşte o karar:

MADDE 4 - 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kendisinin veya başka bir askeri personelin askeri kimliğinin, görev veya faaliyetleri kapsamında askeri bilgi, belge, konum bilgisi veyahut bunlardan herhangi birini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel materyallerin, Millî Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç, radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanması yasaktır."

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