Aşka Düşman nerede çekiliyor?

Muhteşem atmosferi ve manzaraları ile büyüleyen yeni dizi Aşka Düşman'ın hangi ilde ve semtte çekildiği merak ediliyor. Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu, Buse Meral gibi oyuncuların yer aldığı dizi aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci'nin Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesine odaklanıyor. Peki, Aşka Düşman nerede çekildi? Aşka Düşman hangi koyda çekildi?

AŞKA DÜŞMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tv8'in yeni dizisi Aşka Düşman bu akşam başlıyor. Dizi, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci'nin Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesine odaklanıyor. İnci ile Doktor Uygar arasında yaşanacak imkansız aşk aile bireyleri de yakından etkileyecek. Dizinin ilk bölümünü izleyen seyirciler nerede çekildiğini sorguluyor. Peki, Aşka Düşman nerede çekildi? Aşka Düşman hangi koyda çekildi?