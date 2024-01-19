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Aşka Düşman nerede çekiliyor?

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Acunmedya imzalı, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan'ın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un yazdığı "Aşka Düşman" dizisi yakında TV8 izleyicisiyle buluşuyor. Peki ama Aşka Düşman dizisi nerede çekiliyor?

Muhteşem atmosferi ve manzaraları ile büyüleyen yeni dizi Aşka Düşman'ın hangi ilde ve semtte çekildiği merak ediliyor. Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu, Buse Meral gibi oyuncuların yer aldığı dizi aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci'nin Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesine odaklanıyor. Peki, Aşka Düşman nerede çekildi? Aşka Düşman hangi koyda çekildi?

AŞKA DÜŞMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tv8'in yeni dizisi Aşka Düşman bu akşam başlıyor. Dizi, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci'nin Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesine odaklanıyor. İnci ile Doktor Uygar arasında yaşanacak imkansız aşk aile bireyleri de yakından etkileyecek. Dizinin ilk bölümünü izleyen seyirciler nerede çekildiğini sorguluyor. Peki, Aşka Düşman nerede çekildi? Aşka Düşman hangi koyda çekildi?

Aşka Düşman nerede çekiliyor?

• İstanbul Boğazı: Dizideki birçok sahne, muazzam Boğaz manzarası eşliğinde çekildi.

• Kapalıçarşı: Hikayenin bir kısmı, tarihi dokusuyla ünlü Kapalıçarşı'da geçiyor.

• Beyoğlu: İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi gibi ikonik semtler, diziye renk katıyor.

• Adalar: Hikayenin bazı dokunaklı sahneleri, Adalar'ın huzurlu atmosferinde hayat buldu.

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çekimleri İzmir, İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilen dizide olayları, Bahriye'nin kızlarından İnci Neva'nın doktor Uygar'la (Cem Yiğit Üzümoğlu) karşılaşması başlatacak. İki gencin aşkının önüne birçok engel çıkacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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