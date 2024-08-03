Aşk Oluversin Gari filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aşk Oluversin Gari filmi ne zaman, nerede çekildi? Aşk Oluversin Gari filmi ge

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AŞK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arkeolog olan Güney, babası Salih'in tarihi bir bölgede otel yapma planlarını öğrenince, Sahilköy'e doğru yola çıkar. Amacı, otel inşaatını durdurmak ve bölgenin tarihî dokusunu korumaktır. Köyde, kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya ile tanışan Güney, mücadeleye başlar.

Ancak, Güney'in babası Salih, otel arazisini almak ve kazıya başlamak için her türlü rüşvet ve usulsüzlüğe başvurmakta kararlıdır. Salih'in oğlunun Sahilköy'e geldiğini öğrenmesiyle işler karmaşık bir hal alır. Güney, köyde varlığından şüphelendiği antik kentin izini sürerken, bir yandan eski sevgilisi Seda'nın, diğer yandan köyde hazine arayanlarla otel yapılmasını isteyen köylülerin arasında kalır.

AŞK OLUVERSİN GARİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Birand Tunca,Aslıhan Malbora Tuğba Melis TürkHalil İbrahim Kurum...