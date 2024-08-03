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Aşk Oluversin Gari filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aşk Oluversin Gari filmi ne zaman, nerede çekildi? Aşk Oluversin Gari filmi ge

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aşk Oluversin Gari filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aşk Oluversin Gari konusu, özeti ve Aşk Oluversin Gari oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aşk Oluversin Gari filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aşk Oluversin Gari filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aşk Oluversin Gari filmini izleyecek olanların merak ettiği Aşk Oluversin Gari konusu nedir, Aşk Oluversin Gari oyuncuları kimler ve Aşk Oluversin Gari özeti gibi konuları inceliyoruz.

AŞK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arkeolog olan Güney, babası Salih'in tarihi bir bölgede otel yapma planlarını öğrenince, Sahilköy'e doğru yola çıkar. Amacı, otel inşaatını durdurmak ve bölgenin tarihî dokusunu korumaktır. Köyde, kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya ile tanışan Güney, mücadeleye başlar.

Ancak, Güney'in babası Salih, otel arazisini almak ve kazıya başlamak için her türlü rüşvet ve usulsüzlüğe başvurmakta kararlıdır. Salih'in oğlunun Sahilköy'e geldiğini öğrenmesiyle işler karmaşık bir hal alır. Güney, köyde varlığından şüphelendiği antik kentin izini sürerken, bir yandan eski sevgilisi Seda'nın, diğer yandan köyde hazine arayanlarla otel yapılmasını isteyen köylülerin arasında kalır.

AŞK OLUVERSİN GARİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Birand Tunca,Aslıhan Malbora Tuğba Melis TürkHalil İbrahim Kurum...

Osman Demir
Osman Demir
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