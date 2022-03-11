Aşk Mantık İntikam nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Aşk Mantık İntikam dizi çekimleri nerede yapıldı?

İSTANBUL (Haberler.com) - Ekranların yeni başlayan dizisi Aşk Mantık İntikam nerede çekiliyor merak edildi. Fox TV'de yayınlanacak olan dizinin çekimleri hangi şehirde ve hangi ilçede yapılmaktadır? Aşk Mantık İntikam nerede çekildi? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Dizi İstanbul'da mı çekiliyor? Detaylar haberimizde...

AŞK MANTIK İNTİKAM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Fox TV'nin yeni dizisi Aşk Mantık İntikam, İstanbul ilimizde çekilmektedir. Dizideki bazı sahnelerin Fatih- Balat bölgelerinde yapılacağı duyuruldu. Buna ek olarak dizinin bazı sahneleri Beykoz'da çekilecek. Kısacası dizinin çekimleri genellikle İstanbul Balat ve Beykoz'da yapılacaktır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aşk Mantık İntikam, No:9 Productions imzalı, Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel yer almaktadır.

Dizinin oyuncuları:

- Burcu Özberk

- İlhan Şen

- Burak Yörük Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

- Melisa Döngel

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NE?

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Leyla bu şirkette işe başlar.

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİNİN TEKNİK EKİBİ

Dizinin yönetmeni Murat Öztürk, yapımcısı Yağmur Ünal'dır. Senaryo ekibi Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'dan oluşmaktadır.

Dizinin görüntü yönetmeni Tarık Erkan, yardımcı yönetmeni Hülya Akdemir, 2. Yönetmeni Deniz Bulut Güner, sanat yönetmeni Mert Kalender ve ışık şefi Selçuk Erkan'dır. Kurgusu Çağrı Ece tarafından yapılmaktadır. Dizinin müziklerini Batuhan Fırat hazırlamaktadır.

Dizinin uygulayıcı yapımcısı Meral Kınalı, yapım koordinatörü Hilal Duygu'dur. Dizinin cast direktörü Nalan Yıldırım, stil danışmanı Aslı Parlak'tır.

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