Asım Kibar kimdir? Asım Kibar kaç yaşında, nereli?

Asım Kibar kimdir? Asım Kibar kaç yaşında, nereli?
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Türkiye sanayi dünyasının önemli isimlerinden biri olan Asım Kibar, iş dünyasındaki başarılı kariyeri ve topluma katkılarıyla hafızalarda yer edindi. Asım Kibar kimdir? Asım Kibar kaç yaşında, nereli? soruları, vefat haberinin ardından birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Kibar Holding'in kurucusu olan Asım Kibar, sadece iş dünyasında değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekti. Peki, Asım Kibar kimdir? Asım Kibar kaç yaşında, nereli? İşte başarılı sanayicinin yaşam öyküsü ve merak edilen tüm detaylar…

ASIM KİBAR KİMDİR?

1933 yılında Kayseri'de doğan Asım Kibar, meslek hayatına 1951 yılında manifatura ticaretiyle başladı. 1964-1970 yılları arasında Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

1970 yılında demir ticaretiyle aile şirketini kuran Asım Kibar, daha sonra bugün 24 şirketi bünyesinde barındıran Kibar Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi'ni kurdu ve Erciyes Üniversitesi'nde "Fahri Doktora" unvanı aldı. Ayrıca Tuzla Asım Kibar Turizm Meslek Lisesi, Tuzla Semiha Kibar Öğretmenevi ve Tuzla Belediyesi Semiha Kibar Sosyal Tesisleri'ni kurarak topluma katkılarda bulundu.

1997'de Siyaset dergisinden "Yılın İş Adamı" ödülünü, 1998'de Ulusal Verimlilik Merkezi'nden "Yılın İş Adamı" ödülünü, 1998'de Kayseri Ticaret Odası'ndan "Özel Ödül"ü ve 1999'da hem Rotary Club Kocaeli'nden hem de Nokta dergisinden "Yılın İş Adamı" ödülünü aldı. 2002'de "İtalya Cumhuriyeti'nin Commendatore Liyakat Nişanı" ile ödüllendirildi. 2016'da Capital ve Economist dergisi tarafından "Türk İş Dünyası Onur Ödülü"ne layık görüldü.

ASIM KİBAR ÖLDÜ MÜ?

Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı iş insanı Asım Kibar, 92 yaşında hayatını kaybetti. Kibar'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Kibar Holding'den yapılan açıklamada, "Kurucu ve Onursal Başkanımız Asım Kibar'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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