Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen aşil kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Aşil ne demek ve TDK'ye göre aşil ne anlama geliyor merak ediliyor. Aşil ne demek? TDK'ye göre aşil ne anlama geliyor? Detaylar haberimizdedir…

AŞİL NE DEMEK?

Aşil kelimesinin kökeni, ölümlü bir baba olan Peleus ile su tanrıçası olan Thetis'in oğlu olan yarı tanrıdır. Dünyanın en büyük savaşçısı kabul edilir.

TDK'YE GÖRE AŞİL TOPUĞU NE ANLAMA GELİYOR?

TDK'ye göre aşil topuğu ne anlama geliyor merak ediliyor. Aşil topuğu en zayıf nokta anlamına geliyor.

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