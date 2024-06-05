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ASFALT MI ERİDİ? Hangi ilde sıcaklık nedeniyle asfalt eridi, kaç derece?

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ASFALT MI ERİDİ? Hangi ilde sıcaklık nedeniyle asfalt eridi, kaç derece? Son dönemde yaşanan aşırı sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle Türkiye'nin bir ilinde asfaltın eridiği bildirildi. Hava sıcaklığının kaç dereceye ulaştığı ve hangi ilde bu olayın yaşandığı merak konusu oldu. Bu durum, hava sıcaklıklarının normal seviyelerin çok üzerine çıktığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Denizli'de kara yolundaki asfaltta erimeler oldu. Büyük şaşkınlık yaşatan olay sonrası yürümekte güçlük çeken vatandaşların ayakkabıları eriyen asfalta yapıştı. ASFALT MI ERİDİ? Hangi ilde sıcaklık nedeniyle asfalt eridi, kaç derece? İşte merak edilenler...

HANGİ İLDE ASFALT ERİDİ?

Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kara yolundaki asfaltın bazı yerlerinde erimeler oldu. Ayakkabılar asfalta yapışırken, sürücüler ise asfaltın kuru yerlerinden gitmeyi tercih etti.

ASFALT MI ERİDİ? Hangi ilde sıcaklık nedeniyle asfalt eridi, kaç derece?

VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kentte haziran ayının ilk haftasında hava sıcaklığı, gölgede 35 dereceye kadar çıktı. Açık havada hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi buldu. Denizli'nin Honaz ilçesi Aşağıdağdere Mahallesi kara yolunda sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler oluştu. Sürücüler, araçlarını zifte bulaştırmamak için yolun kuru bölümlerinden gitti. Asfaltta yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabılar eriyen asfalta yapıştı.

"ASFALTIN HER YERİ ZİFT OLMUŞ"

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri de eriyen bölümlere mıcır döktü. Eriyen asfaltta otomobiliyle giden ve daha sonra park eden Murat Efe, asfalt eridiği için yol kenarında durup aracını kontrol ettiğini belirterek, "Haziran ayının daha ilk haftasındayız. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Neredeyse 40 dereceyi buluyor. Bu sıcakta asfaltta erimiş, asfaltın her yeri zift olmuş. Önümüzdeki günlerde nasıl olacak bilmiyoruz. Bu sıcak hava sudan tutun üretimi bile etkiliyor" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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