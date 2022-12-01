Asena Girişken kimdir? Asena Girişken kaç yaşında, nereli? Asena Girişken hayatı ve biyografisi!
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Aldatmak dizisiyle beraber Asena Girişken'in hayatı merak edildi. Asena Girişken kimdir? Asena Girişken kaç yaşında, nereli? Asena Girişken hayatı ve biyografisi nedir?
Asena Girişken kimdir? sorusu Aldatmak dizisinin seyiricleri tarafından merak ediliyor. Oyuncu Asena Girişken Aldatmak dizisinde 'Yeşim Denizeren' adlı karaktere can veriyor. Aldatmak dizisinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Peki, Asena Girişken kimdir? Asena Girişken kaç yaşında, nereli? Asena Girişken hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ASENA GİRİŞKEN KİMDİR?
Asena Girişken 12 Ocak 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Asena Girişken'in doğum yeri Hatay'dır. Craft Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk eğitimleri almıştır. Üç Kuruş dizisinde Perihan karakterini oynamıştır. Aldatmak dizisinde Yeşim Denizeren karakterini oynamaktadır. Asena Girişken'in boyu 1.70'tir, 53 kilodur. Asena Girişken Oğlak burcudur. Asena Girişken'in Instagram hesabı: 'asenagirisken' adlı hesaptır.
ASENA GİRİŞKEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2016 – Aşk Yeniden
2017 – Yol Arkadaşım
2021 – Üç Kuruş
2022 – Aldatmak