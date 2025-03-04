ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Kepez, Muratpaşa 4-5 Mart Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 5 Mart günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 5 Mart Antalya su kesintisi saatleri!

ANTALYA SU KESİNTİSİ 5 MART

Güncel Antalya su kesintileri için Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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