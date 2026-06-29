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Arsuz'da XFEST coşkusu

Arsuz'da XFEST coşkusu
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen XFEST, ilk gününde binlerce müzikseveri Gözcüler sahilinde buluşturdu. Festivalde Poizi, Manifest ve Melike Şahin sahne alırken, konserlere binlerce kişi eşlik etti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen XFEST, ilk gününde binlerce müzikseveri bir araya getirerek unutulmaz anlara sahne oldu. Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi sahilinde Burcu Yeral Organizasyonu tarafından gerçekleştirilen festival, yoğun katılımla başladı. Festival alanını dolduran binlerce kişi, gün boyu süren etkinliklerin ardından konserlerle müziğin keyfini çıkardı. Gözcüler Plajı, festivalin ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu.

BİNLERCE MÜZİKSEVER GÖZCÜLER SAHİLİNDE BULUŞTU

Arsuz'da düzenlenen XFEST'in ilk günü yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gözcüler Mahallesi sahilinde kurulan festival alanını dolduran müzikseverler, gün boyunca devam eden etkinliklerin ardından konserleri takip etti. Festival alanında oluşan yoğunluk, Arsuz'da yaz sezonuna hareketlilik kattı. Katılımcılar, sahil atmosferinde müzik ve eğlence dolu bir gün geçirdi.

MELİKE ŞAHİN SAHNE ALDI

Festivalin ilk gününde Poizi, Manifest ve gecenin finalinde Melike Şahin sahneye çıktı. Sanatçıların seslendirdiği sevilen şarkılara binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Işık ve sahne şovlarıyla beğeni toplayan organizasyon, festival alanındaki coşkuyu artırdı. Gözcüler Plajı, konserler sırasında renkli görüntülere sahne oldu.

FESTİVAL ARSUZ TURİZMİNE HAREKETLİLİK KATTI

XFEST için ilçeye gelen ziyaretçiler, oteller, restoranlar ve yerel işletmelerde yoğunluk oluşturdu. Festivalin, Arsuz'un yaz turizmine hareketlilik kazandırarak bölge ekonomisine katkı sağladığı ifade edildi. Burcu Yeral Organizasyonu tarafından gerçekleştirilen festivalin ilk günü, güvenlik ve organizasyon açısından sorunsuz şekilde tamamlandı. XFEST'in, Hatay'ın en büyük yaz etkinliklerinden biri olma yolunda önemli bir başlangıç yaptığı belirtildi. Festival bugün de devam edecek. Teoman, Semicenk ve Lvbel C5, ikinci gün konserlerinde müzikseverlerle buluşarak festival coşkusunu sürdürecek.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
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