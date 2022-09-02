İstanbul ilinde bulunan 39 ilçenin hepsinde kalabalık bir nüfus vardır. İstanbul'un ilçelerinin 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken 14 tanesi ise Anadolu yakasında yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul'un ilçelerinin hangi yakada olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Merak edilen konulardan biri ise Arnavutköy ilçesi hangi yakada? Arnavutköy nereye bağlı? Arnavutköy nerede?

İstanbul ilinin güncel 2022 nüfusu 16.034.511'dir. Bu nüfus sayısı 39 ile dağılım gösterir. İstanbul ilindeki en yoğun nüfus ise Esenyurt ilçesinindir. İstanbul'un ilçelerinin Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı olduğu en çok aratılan konulardan biridir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ilçeler hakkında bazı şeyleri merak ediyor. Bunlardan biri ise Arnavutköy hangi yakada? Arnavutköy nereye bağlı? Arnavutköy nerede?

ARNAVUTKÖY HANGİ YAKADA?

Arnavutköy İstanbul ilinin Avrupa yakasındadır. Arnavutköy'ün yüzölçümü 453 km2'dir.Doğusunda Eyüpsultan, güneydoğusunda Başakşehir ve Esenyurt, güneyinde Büyükçekmece ve batısında Çatalca ilçelerine komşudur. Ayrıca bu ilçenin kuzeyden Karadeniz'e kıyısı vardır ve ayrıca Durusu Gölü'nün doğu, Küçükçekmece Gölü'nün kuzey ve Büyükçekmece Gölü'nün kuzeydoğu kıyıları ilçe sınırlarında kalır. Arnavutköy ilçesine bağlı 38 mahalle bulunmaktadır. İstanbul Havalimanı ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. İstanbul metrosunun yapımı devam eden M11 hattı ile ilçeye metro ile ulaşmak mümkün olacaktır. Kuzey Marmara Otoyolu ilçeden geçmektedir.

AVRUPA YAKASINDA YER ALAN DİĞER İLÇELER

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beylikdüzü

Küçükçekmece

Esenler

Büyükçekmece

Çatalca

Esenyurt

Kağıthane

Gaziosmanpaşa

Fatih

Eyüpsultan

Güngören

Beyoğlu

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Şişli

Zeytinburnu