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"Arktos" kelimesinin Türkçesi nedir, ne demek? Kim Milyoner Olmak İster 26 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

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'Arktos' kelimesinin Türkçesi nedir, ne demek? Kim Milyoner Olmak İster 26 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

26 Ağustos Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Eski Yunancadaki "arktos" kelimesinin Türkçesi nedir?...) Kim Milyoner Olmak İster 26 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Güney kutup bölgesindeki kıtanın adı olan "Antarktika" ve Kuzey kutup bölgesinin adı olan "Arktik" kelimelerinin kökeni olan Eski Yunancadaki "arktos" kelimesinin Türkçesi nedir? Arktos ne demek?

'Arktos' kelimesinin Türkçesi nedir, ne demek? Kim Milyoner Olmak İster 26 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 26 AĞUSTOS CUMA 100 BİN LİRALIK SORUSU

Güney kutup bölgesindeki kıtanın adı olan "Antarktika" ve Kuzey kutup bölgesinin adı olan "Arktik" kelimelerinin kökeni olan Eski Yunancadaki "arktos" kelimesinin Türkçesi nedir?

A-) Soğuk

B-) Buz

C-) Yıldız

D-) Ayı

Doğru Cevap : D şıkkı

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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