Arka Sokaklar Selin öldü mü?

Arka Sokaklar Selin öldü mü?
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Arka Sokaklar Selin öldü mü? Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da yıllardır izleyicinin sevgisini kazanan Selin Komiser karakterinin akıbeti, dizi takipçileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Selin Komiser diziden ayrıldı mı, öldü mü? sorusu yeniden gündeme geldi.

Arka Sokaklar dizisinde Selin Komiser karakteri, uzun yıllar boyunca izleyiciyle buluştu. Karaktere başarılı oyuncu Oya Okar hayat veriyor. Yeni bölüm fragmanında Selin'in hayati tehlikesi olduğu görülüyor. İzleyiciler, Selin öldü mü? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Arka Sokaklar Selin öldü mü?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cevher, Mesut'u ele geçirmiştir ve intikamını almak için Ayşecan'ı kullanır. Selin de Mesut'tan habersiz bebeğinin peşine düşmüştür. Diğer yandan Türkiye'de faaliyet gösteren Sırp menşeli yasa dışı örgüte çalışan Halis bir komplo sonucu öldürülür. Bu cinayette parmağı olan Cevher Mesut'u pis işlerine alet etmeye çalışır ve ona bir infaz emri verir.

Arka Sokaklar Selin öldü mü?

Mesut için bir tarafta Selin, diğer tarafta küçük Ayşecan... Mesut, kızını kurtarmak uğruna sevdiği kadından vaz mı geçecek?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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