Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? Mesut Komiser Arka Sokaklar'a dönecek mi? sorularına yanıt aranıyor. Korkma Ben Yanındayım'da rol alan Çoruh'un bu dizisi için de final kararı alındı. Arka Sokaklar Mesut geri dönecek mi? Arka Sokaklar Mesut karakteri tekrar gelecek mi, nerede? Detaylar haberimizdedir…

ARKA SOKAKLAR MESUT GERİ DÖNECEK Mİ?

2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, teklifi kabul ederek diziye döndü. 18 sezondur devam eden dizinin yayınlanan fragmanında ise Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in döndüğünün müjdesi verildi. Fragmanda Rıza Amir, kendisine MİT tarafından ulaştırılan fotoğrafta Mesut'u görüyor. Tanıtımında sonunda ise Mesut Komiser geri döndüğü görülüyor. Buna göre Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in ölmediği tahmin ediliyor.