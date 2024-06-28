Arka Sokaklar final mi yaptı? 28 Haziran Cuma Arka Sokaklar bitti mi, sezon finali mi yaptı?

18 yıldır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin sezon finali yapmasıyla ilk bölümden beri ekipte yer alan usta yönetmen Orhan Oğuz da veda etti. Ayrılığın ardından bir veda mesajı yayınlayan Oğuz, "Diziden ayrıldım, ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPTI?

Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı Arka Sokaklar ekibinden ayrılan Orhan Oğuz, X hesabından yaptığı paylaşımda "Kamuya! 18 yıl yönettiğim Arka Sokaklar dizisinden ayrıldım oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda ise "18 sezon boyunca Arka Sokaklar dizimizi yöneten, hepimizin hocası, duayen Orhan Oğuz'a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Arka Sokaklar bugün sezon finali yapıyor.