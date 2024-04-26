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Arka Sokaklar CANLI izle! 26 Nisan Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

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Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı? KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 26 Nisan Cuma akşamı 672'nci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Mesut mu bu, değil mi?"

Mesut geri mi dönüyor? Arif Müdür, Rıza Baba'ya MİT'ten gelen özel dosyayı gösterir. Kameralara yansıyan kişinin Mesut olup olmadığını sorar. Rıza Baba gördüğü fotoğraf karşısında şaşkına döner! Peki, fotoğraftaki kişi Mesut mu, değil mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

19 Nisan 2024 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 671. Bölümünde Engin, bir başka devlete casusluk yapma şüphesiyle gözaltına alınıyor!

Olga'nın casus olduğu ortaya çıkar ve Engin'le ilişkisini herkes öğrenir. Bu durum Engin'in başına nasıl bir bela açacaktır?

Cansu ve Emre arasındaki gerginlik ekipteki herkesin dikkatini çekmiştir.

Nazike'nin aktardan aldığı bitki çayı şifa olmak yerine başına dert açacaktır.

Gazi kafeyi bir günlüğüne kiralamak isteyen Cumali'nin teklif ettiği rakam Metin ve Tunç'un dudağını uçuklatır. Ama Cumali'nin başka planları vardır.

Ekibimiz, gençleri ağına düşürüp uyuşturucu kuryesi olarak çalıştıran İhsan'ın peşine düşer.

ARKA SOKAK LARCANLI İZLE

Arka Sokaklar'ı Kanal Dplatformlarından canlı olarak izeybilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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