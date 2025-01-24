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Arka Sokaklar bugün var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 698. bölümde neler olacak?

Arka Sokaklar bugün var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 698. bölümde neler olacak?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar hakkında yeni bölüm detayları merak konusu oldu. İzleyiciler, "Bugün Arka Sokaklar var mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Ocak 2025 tarihli yayın akışı ve 698. bölümle ilgili detaylar...

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı ve 698. bölümde neler olacağı merak konusu oldu. Eğer yayın akışında bir değişiklik olmazsa, Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölümde, Rıza Baba'nın geçmişteki bir dosya nedeniyle soruşturma geçireceği ve bir marangoz ustasının ölümüyle başlayan karmaşık bir soruşturmanın ekibin yoğun bir çözüm mücadelesi vereceği belirtildi. Arka Sokaklar, her zamanki gibi cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluşacak.

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Eğer Kanal D'nin güncel yayın akışında bir değişiklik yapılmazsa, Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

ARKA SOKAKLAR 698. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Arka Sokaklar, toplumsal olaylara ve güncel meselelere duyarlılıkla yaklaşan hikayesiyle ekranlara dönüyor. Yeni bölümde, Rıza Baba geçmişteki bir dosyayla ilgili şaibeli bir durum nedeniyle soruşturma geçiriyor. Bu durum, ekibin üzerinde ciddi bir gerilim yaratırken, yılların efsanesi olan Rıza Baba'yı sanık sandalyesinde görmek herkesi derinden etkiliyor.

Ayrıca, bir marangoz ustasının ölümüyle başlayan bir soruşturma, giderek daha karmaşık bir hal alıyor ve ekip, bu olayın çözümü için yoğun bir mücadele veriyor.

Arka Sokaklar, her zamanki gibi cuma akşamları yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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