Arka Sokaklar 705. bölüm izle tek parça! Arka Sokaklar yeni bölüm kesintisiz HD izleme linki

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, heyecan dolu 705. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Arka Sokaklar 705. bölüm izle, Arka Sokaklar yeni bölüm tek parça full izle, ve kesintisiz HD izleme linki arayanlar için tüm detayları derledik!

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü, her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü saat 20:00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İngiltere Savunma Bakanlığı Müsteşarı Andrew'ün İstanbul'da verdiği bir panel esnasında kaçırılması ekibimizi harekete geçirir. Bu diplomatik operasyonda teröristleri adım adım takip eden ekibimiz rehin alınan müsteşarı kurtarmak için ellerinden geleni yapacaktır. Ama teröristler şehrin farkı yerlerinde hazırladıkları bomba düzenekleriyle ortalığı kana bulamaya kararlıdır.

ARKA SOKAKLAR 705. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, bölüm yayınlandıktan hemen sonra Kanal D'nin resmi internet sitesinde yer alacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Allah yardımcımız olsun!"

Emniyete yerleştirilen bomba bütün ekibi alarma geçiriyor! Rıza Baba bütün ekibi gönderip kendini feda mı edecek?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şule-Melih aşkı Hüsnü Çoban'ın kulağına gidiyor! Nazike ve Metin mirası alabilmek için tefeciye borçlanmayı bile göze almışken Hüsnü'ye yakalanırlar. Diğer yandan Hüsnü, Şule ile Melih arasında yaşananları fark etmeye mi başlayacak? İkili arasındaki aşk henüz başlamadan Hüsnü Çoban'ın engeline mi takılacak?