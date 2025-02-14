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Arka Sokaklar 702. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Arka Sokaklar 702. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
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Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 702. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 702. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni ölüm izleme linki var mı?

Arka Sokaklar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Arka Sokaklar 702. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar 702. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR YENİBÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazike gelin gidiyor!

Nazike ile Süleyman enişte için beklenen gün sonunda geldi! Çiftin düğünü için tüm ekip hazırlık yaparken Hüsnü ile Nazike yıllar sonra ayrılacak olmanın burukluğunu yaşıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 700. bölümünde Rıza Baba ve ekip, Gülo ile Candan Müdür'ü kurtarmak için hem Şanlıurfa'ya hem de sınır ötesine bir operasyon düzenliyor!

Mesut oğlu Tunç'un vurulmasından sonra intikam yemini eder. Kaçırılan Gülo, Şanlıurfa'ya götürülmüştür ve Bedirhan'ın gelini olacağı güne dek bir konakta bekletilmektedir. Candan canını hiçe sayarak Gülo'yu kurtarmaya çalışacaktır. Bu yolculuğunda ona ekibin diğer üyeleri de dahil olurlar. Çünkü bilindiği üzere; bu ekipte yaşamak da ölmek de ekip işidir.

Arka Sokaklar frgmanlarını Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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