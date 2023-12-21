Arif Yoldaş Altıok kimdir? Halk Tv konuğu Arif Yoldaş Altıok kaç yaşında, nereli? Arif Yoldaş Altıok biyografisi!

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Hacı Beştaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Arif Yoldaş Altıok kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Arif Yoldaş Altıok kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Arif Yoldaş Altıok kimdir? Arif Yoldaş Altıok kaç yaşında, nereli? Arif Yoldaş Altıok biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ARİF YOLDAŞ ALTIOK KİMDİR?

Arif Yoldaş Altıok, CHP İlçe Başkanlığı yaptı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler bölümünü okudu.

Arif Yoldaş Altıok, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Nevşehir Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı oldu.