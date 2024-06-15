Bugün, Kurban Bayramı arefesi olarak geçiyor. Arefe gününde yapılması gerekenler arasında, gusül abdesti almak, oruç tutmak (sadece Kadir Gecesi hariç), namaz kılmak, Kurban Bayramı için gerekli hazırlıkları tamamlamak ve dualar etmek bulunmaktadır. AREFE GÜNÜ İBADETLERİ NELER? Arefe günü (bugün) hangi ibadetler edilir? İşte merak edilenler...

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ NELER?

Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmesi gerekmektedir.