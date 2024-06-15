AREFE GÜNÜ İBADETLERİ NELER? Arefe günü (bugün) hangi ibadetler edilir?
AREFE GÜNÜ İBADETLERİ NELER? Arefe günü (bugün) hangi ibadetler edilir? Arefe günü, Müslümanların kutsal kabul ettiği bir gündür ve bu günün özel ibadetleri bulunmaktadır. Arefe gününde (bugün) edilmesi gereken ibadetler hakkında bilgi almak isteyenler için detaylar haberimizde.
Bugün, Kurban Bayramı arefesi olarak geçiyor. Arefe gününde yapılması gerekenler arasında, gusül abdesti almak, oruç tutmak (sadece Kadir Gecesi hariç), namaz kılmak, Kurban Bayramı için gerekli hazırlıkları tamamlamak ve dualar etmek bulunmaktadır. AREFE GÜNÜ İBADETLERİ NELER? Arefe günü (bugün) hangi ibadetler edilir? İşte merak edilenler...
AREFE GÜNÜ İBADETLERİ NELER?
- Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmesi gerekmektedir.
- Arefe günü oruç tutulması tavsiye edilir.
- Arefe gününe hürmet edilmeli, günahlardan kaçınılmalıdır.
- Arefe günü bol bol dua ve istiğfar edilmesi önerilir.
- Arefe günü 1001 defa İhlas-ı Şerif okunması hayırlı bir amel olarak kabul edilir.