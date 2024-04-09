Bugün, Ramazan Bayramı'nın yaklaştığı heyecanla, vatandaşlar Arefe gününün önemine odaklanarak, bu mübarek gün içerisinde gerçekleştirilecek dualar ve ibadetler hakkında araştırmalarına başladılar. Arefe Günü, ibadetlerin yoğunlaştığı, duaların kabul edildiği bir gün olarak bilinir. AREFE GÜNÜ İBADETLERİ! Arefe günü hangi dua okunur, hangi zikir çekilir? İşte Arefe günü için yapılacak ibadetler ve okunacak dualar...

AREFE GÜNÜ HANGİ DUALAR OKUNUR?

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ' Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'

Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere; 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu: 'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

AREFE GÜNÜ HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler;