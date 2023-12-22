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Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli?

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Arda Kardeşler kimdir merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Arda Kardeşler hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler kimdir merak konusu oldu. Arama motorlarında Arda Kardeşler hangi takımlı olduğu sorgulatılıyor. Peki, Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

3 Ocak 1988'de Bursa'da doğmuştur. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir. Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır. İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Arda Kardeşler 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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