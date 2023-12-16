Kargo firmalarından kargo beklemekte olan birçok vatandaş, kargom hafta sonu teslim edilecek mi? Endişesini yaşamaktadır. Bu kapsamda Aras Kargo Pazar günü açık mı? Sorusu da zaman zaman merak ediliyor. Peki, Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu?

Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu?

Özellikle pandemi dönemi ile birlikte birçok vatandaş e- ticaret siteleri üzerinden alışveriş yapmaya başladı ve kargo şirketlerini daha fazla kullanmaya başladılar. Aras Kargo Pazar günü açık mı? Sorusu ile Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Öğrenmek isteyen birçok kişi araştırmalarını sürdürmekte. Peki, Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu?

ARAS KARGO PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir. Buna göre Aras Kargo Pazar günü kapalıdır. Ayrıca gönderinizi şubelere siz teslim etmek isterseniz de hafta içi 17.30'a kadar, Cumartesi günleri ise saat 13.00'a kadar kargonuzu teslim edebilirsiniz. Aynı gün teslimatlar için ürünlerin en geç saat 11.00'e kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğunu en geç saat 16:30'a kadar Aras Kargo şubelerine haber verebilir ya da hafta içi saat 15:30, Cumartesi günleri saat 12:00'a kadar 444 25 52 numaralı çağrı merkezini arayarak bildirebilirsiniz.