Aras Bulut İynemli'nin babası öldü mü, neden öldü? Cengiz İynemli'nin hastalığı neydi?

Aras Bulut İynemli'nin babası Cengiz İynemli'nin neden öldüğü merak ediliyor. Birçok kişi, Cengiz İynemli'nin hastalığını araştırıyor. Aileye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Cengiz İynemli'nin cenaze namazı bugün Kilyos Camii'nde kılınacak ve ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek. Ünlü oyuncunun hayranları ve sanat camiasındaki dostları, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaşarak ailesine destek olmaya çalışıyor. Peki, Aras Bulut İynemli'nin babası öldü mü, neden öldü? Detaylar haberimizde...

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN BABASI ÖLDÜ MÜ?

Ünlü oyuncunun vefat eden babası Cengiz İynemli iki yıldır kanser tedavisi görüyordu. İynemli'nin babasının vefat duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Acı Kaybımız. Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli'nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz'un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli'nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut'un sevgili babaları, Tuğra ve Ada'nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 31 Ocak Cuma (BUGÜN) Kilyos camiinde ikindi Namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir."