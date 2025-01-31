Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz

"Yapmayın dedik dinlemediniz, iktidara geldiğimizde..."
Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır

Aras Bulut İynemli'nin babası öldü mü, neden öldü? Cengiz İynemli'nin hastalığı neydi?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin başarılı oyuncularından biri olan Aras Bulut İynemli, babası Cengiz İynemli'yi kaybetti. Ünlü oyuncunun sevenleri ve hayranları, Aras Bulut İynemli'nin babası neden öldü? ve Cenaze töreni ne zaman, nerede olacak? sorularını araştırıyor.

Aras Bulut İynemli'nin babası Cengiz İynemli'nin neden öldüğü merak ediliyor. Birçok kişi, Cengiz İynemli'nin hastalığını araştırıyor. Aileye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Cengiz İynemli'nin cenaze namazı bugün Kilyos Camii'nde kılınacak ve ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek. Ünlü oyuncunun hayranları ve sanat camiasındaki dostları, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaşarak ailesine destek olmaya çalışıyor. Peki, Aras Bulut İynemli'nin babası öldü mü, neden öldü? Detaylar haberimizde...

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN BABASI ÖLDÜ MÜ?

Ünlü oyuncunun vefat eden babası Cengiz İynemli iki yıldır kanser tedavisi görüyordu. İynemli'nin babasının vefat duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Acı Kaybımız. Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli'nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz'un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli'nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut'un sevgili babaları, Tuğra ve Ada'nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 31 Ocak Cuma (BUGÜN) Kilyos camiinde ikindi Namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir."

Aras Bulut İynemli'nin babası öldü mü, neden öldü? Aras Bulut İynemli'nin hastalığı neydi?

Aras Bulut İynemli'nin babası öldü mü, neden öldü? Cengiz İynemli'nin hastalığı neydi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

"Yapmayın dedik dinlemediniz, iktidara geldiğimizde..."
img

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
img

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Seçil Erzan davasında ara karar! 4 isim tekrar ifade verecek

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı
İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.