Üye Girişi
Haberler

Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Wanted Man Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aranan Adam filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aranan Adam konusu, özeti ve Aranan Adam oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aranan Adam filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aranan Adam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aranan Adam filmini izleyecek olanların merak ettiği Aranan Adam konusu nedir, Aranan Adam oyuncuları kimler ve Aranan Adam özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARANAN ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir kartel çatışmasında birkaç narkotik görevlisi öldürülür. Yaşlanan bir polis memuru, olayı çözmek için bir görgü tanığı bulmak ve ona sınırın ötesine kadar eşlik etmek zorundadır. Ancak saldırının Amerikan güçleri tarafından yapıldığını öğrendiğinde artık hangi tarafa güveneceğini bilemez.

ARANAN ADAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 19 Ocak 2024 (ABD)

Yönetmen : Dolph Lundgren

Oyuncular

Dolph Lundgren Johansen rolünde

Christina Villa Rosa rolünde

Kelsey Grammer Brynner rolünde

Michael Paré Tinelli rolünde

Roger Cross Hernandez rolünde

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Aranan Adam Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

 Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad için 'Sayın' ifadesini kullanması dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad için "Sayın" ifadesini kullanması dikkat çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title