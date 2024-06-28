Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Wanted Man Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Aranan Adam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aranan Adam filmini izleyecek olanların merak ettiği Aranan Adam konusu nedir, Aranan Adam oyuncuları kimler ve Aranan Adam özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARANAN ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir kartel çatışmasında birkaç narkotik görevlisi öldürülür. Yaşlanan bir polis memuru, olayı çözmek için bir görgü tanığı bulmak ve ona sınırın ötesine kadar eşlik etmek zorundadır. Ancak saldırının Amerikan güçleri tarafından yapıldığını öğrendiğinde artık hangi tarafa güveneceğini bilemez.

ARANAN ADAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 19 Ocak 2024 (ABD)

Yönetmen : Dolph Lundgren

Oyuncular

Dolph Lundgren Johansen rolünde

Christina Villa Rosa rolünde

Kelsey Grammer Brynner rolünde

Michael Paré Tinelli rolünde

Roger Cross Hernandez rolünde