19 Ocak tarihli 'Aramızda Kalmasın' programının konuğu kim olduğu merak konusu oldu. Programa katılan konuk, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Programın konuğunun kim olduğu araştırılmaktadır. Arama motorlarında Aramızda Kalmasın'a konuk olan Yılmaz Morgül'ün hayatı sorgulatılıyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Yılmaz Morgül kimdir? 19 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? Detaylar haberimizde...

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Yılmaz Morgül 14 Ocak 1964 tarihinde Beykoz'da dünyaya gelmiştir. Aslen Çayelilidir. Babası İbrahim Morgül, annesi Fatma Morgül'dür. Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri alan ve 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başlayan Yılmaz Morgül, "Elveda İstanbul" adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya sürdü. "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla tanınmıştır.

Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. 7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuştu. 2016 yılında katıldığı Survivor isimli yarışma programında, kendisine rahatsızlığından dolayı sakal tıraşı için özel izin verildi.