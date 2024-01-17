Aramızda Kalmasın konuğu Yelda Kırçuval kimdir? Yelda Kırçuval kaç yaşında, nereli?

17 Ocak tarihli 'Aramızda Kalmasın' programının konuğu kim olduğu merak konusu oldu. Programa katılan konuk, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Programın konuğunun kim olduğu araştırılmaktadır. Arama motorlarında Aramızda Kalmasın'a konuk olan Yelda Kırçuval'ın hayatı sorgulatılıyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Yelda Kırçuval kimdir? 17 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? Detaylar haberimizde...

YELDA KIRÇUVAL KİMDİR?

30 Aralık 1978 tarihinde dünyaya gelen Yelda Kırçuval,1997 yılında TRT sınavlarına giriş yaptı. TRT kariyerinde diksiyon, fonetik, artikülasyon dersleri aldıktan sonra kariyerine editör ve spiker olarak başarılı bir giriş yaptı. Yelda Kırçuval, Çevre Aktüel ve Tüketici Dosyası adlı programlarıyla birlikte televizyonun pek çok departmanında görev aldı. Aynı zamanda bir çok programın seslendirmesini üstlendi. 2009 yılında TRT 2 ile Birlikte Yaşarken isimli programın da sunuculuğunu yaptı. Bunun yanında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Diksiyon ve Tv Programcılığı dersi verdi.