Show TV'nin kadrosuyla olduğu kadar hikayesi ile de büyük dikkat çeken, yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği dizisi Arak'ın başrol oyuncularından İlker Kaleli 'Kara' karakteri ile ekrana döndü. Peki, Arak ne demek? Arak anlamı ne?

ARAK NE DEMEK?

arak (I) Arapça ?ara?

1. isim, eskimiş > ter.

2. isim, eskimiş Pirinç ve şeker kamışından elde edilen bir rakı türü.

arak (II) isim, argo

Araklamak işi.