Arak ne demek? Arak anlamı ne?
Bu akşam izleyici ile buluşacak dizide, kendisiyle birlikte yaşadığı mahallenin geçimini de hırsızlıkla sağlayan, gözü kara olduğu kadar tehlikeli genç bir adamı canlandıran Kaleli, 3 aydır Arak için hazırlanıyor. Öykü Karayel ile ilk kez partner olan sevilen oyuncu hikayenin anlatım dilini ve farklı olay örgüsüne sahip olmasını özellikle beğendiğini belirtiyor. Peki, Arak ne demek? Arak anlamı ne?
Show TV'nin kadrosuyla olduğu kadar hikayesi ile de büyük dikkat çeken, yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği dizisi Arak'ın başrol oyuncularından İlker Kaleli 'Kara' karakteri ile ekrana döndü. Peki, Arak ne demek? Arak anlamı ne?
ARAK NE DEMEK?
arak (I) Arapça ?ara?
1. isim, eskimiş > ter.
2. isim, eskimiş Pirinç ve şeker kamışından elde edilen bir rakı türü.
arak (II) isim, argo
Araklamak işi.