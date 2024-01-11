Arak dizisi ismi mi değişti? Arak Kara mı oldu?

Bu akşam izleyici ile buluşacak dizide, kendisiyle birlikte yaşadığı mahallenin geçimini de hırsızlıkla sağlayan, gözü kara olduğu kadar tehlikeli genç bir adamı canlandıran Kaleli, 3 aydır Arak için hazırlanıyor. Arak dizisi ismi mi değişti? Arak Kara mı oldu?

KARA OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Arak'ın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

ARAK DİZİSİ İSMİ Mİ DEĞİŞTİ?

Başrollerini İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in üstlendiği yeni dizi "Arak" için, ekranlara gelen ilk bölümden sonra sürpriz bir karar alındı: dizinin adı "Kara" olarak değiştirildi.