Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren muayene sistemindeki değişim için kritik tarih netleşti. Sektör temsilcilerinin aktardığına göre 2027'de devreye alınacak yeni sistemle randevu sorunu ve uzun kuyruklar sona erecek. Muayene süreleri önemli ölçüde kısalırken, mobil istasyonlar sayesinde hizmetin her noktaya ulaşması hedefleniyor.
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik için geri sayım başladı. Sektör temsilcilerinin aktardığına göre 2027 yılında hayata geçirilecek yeni modelle birlikte randevu bulma sorunu ve istasyonlardaki yoğunluk önemli ölçüde azaltılacak.
Türkiye'de araç sayısının 33,8 milyonu aşması, mevcut sistemin kapasitesini zorlamaya başladı. Halihazırda 217 istasyonda yılda yaklaşık 16 milyon muayene işlemi yapılırken, artan talep sürücülerin randevu bulmakta zorlanmasına ve uzun kuyruklara neden oluyor.
RANDEVU SORUNUNA YENİ MODEL
Yeni sistemle birlikte en az 250 sabit istasyon kurulacak ve toplam muayene hattı sayısı 850'ye çıkarılacak. Bu kapasite artışıyla özellikle büyük şehirlerde yaşanan yoğunluğun azaltılması ve randevu krizinin büyük ölçüde çözülmesi hedefleniyor.
MUAYENE SÜRELERİ KISALIYOR
Teknoloji ve otomasyon yatırımları sayesinde muayene süreçlerinde hız artışı sağlanacak. Özellikle ağır vasıta araçlarda 45 dakikaya kadar çıkan işlem sürelerinin yaklaşık 20 dakikaya düşürülmesi planlanıyor. Bu değişimin, hem bireysel araç sahiplerine hem de taşımacılık sektörüne zaman avantajı sunması bekleniyor.
MOBİL İSTASYONLAR DEVREYE GİRECEK
Yeni model kapsamında 80 mobil istasyon hizmete alınacak. Bu sayede kırsal ve ulaşımı zor bölgelerde yaşayan araç sahipleri, uzun mesafeler kat etmeden muayene hizmetine erişebilecek. Hizmet ağının ülke genelinde daha dengeli şekilde yayılması amaçlanıyor. Toplam 1,72 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek sistemde dijitalleşme, hız ve erişilebilirlik ön plana çıkacak. Sektör temsilcileri, 2027'de başlayacak yeni dönemin sürücülerin yaşadığı sorunları büyük ölçüde ortadan kaldıracağını ifade ediyor.
TÜVTÜRK TEPKİLERİN ODAĞINDAYDI
Ankara Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru Melih Okan Keskin, 2 Şubat 2026 günü otomobilini rutin muayeneden geçirmek üzere gittiği TÜVTÜRK'te istasyon çalışanları tarafından darp edilmişti. Kavga sonrası kendi imkanlarıyla gittiği hastanede beyninde kayma ve kanama olduğu tespit edilen 44 yaşındaki Melih Okan Keskin hayatını kaybetmişti.