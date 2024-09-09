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Apple etkinliği ne zaman? Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

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Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Apple etkinliği ne zaman? Apple tanıtımı ne zaman 2024? iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max tanıtım etkinliği ne zaman, nasıl yapılacak? Apple severlerin merakla araştırdığı konulardan biride iPhone 16 serisinin tanıtım lansmanın ne zaman yapılacağı. Peki Apple iPhone 16 lansman tarihi ne?

Apple etkinliği ne zaman? Apple iphone 16 lansmanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Apple tanıtımı ne zaman 2024? iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max tanıtım etkinliği ne zaman, nasıl yapılacak? Apple iPhone 16 tanıtım etkinliği için geri sayım başladı. Uzun süredir beklenen iPhone 16 serisi, bugün (9 Eylül Pazartesi) resmi olarak tanıtılacak.

APPLE TANITIM ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

Apple iPhone 16 serisinin tanıtım tarihi belli oldu. Apple, iPhone 16 serisi, Apple Watch X ve AirPods 4'ü 9 Eylül'de gerçekleşecek etkinlikte tanıtacak. Apple tarafından düzenlenecek iPhone 16 tanıtım lansmanı saat 20.00'de başlayacak ve Apple'ın YouTube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Apple etkinliği ne zaman? Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

APPLE LANSMAN TANITILACAK ÜRÜNLER

  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch SE 3
  • Apple Watch Ultra 3
  • AirPods 4

Apple etkinliği ne zaman? Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Betül Cirit
Betül Cirit
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