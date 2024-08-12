20- 21 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının ardından değerlendirme süreci devam ediyor. "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?" ve "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" soruları gündeme geliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek olan son dakika duyurusu bekleniyor. AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 3. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Öğrenciler sınav sonuçlarını, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden öğrenebilecek.