AÖL sınav yerleri belli oldu mu? Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açık Öğretim Lisesi sınav tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Adaylar, açık öğretim sınav tarihlerini merak ediyor. Açık Öğretim Lisesi sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından ise sınav giriş belgesini nasıl alacaklarını araştırıyorlar. Peki, AÖL sınav yerleri belli oldu mu? Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da uygulanacak.

AÖL AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sınav giriş belgesine bu linkten ulaşabilir.