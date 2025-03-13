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AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak 2025? AÖL sınav giriş belgesi sorgula!

AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak 2025? AÖL sınav giriş belgesi sorgula!
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Haberler
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 2025 sınav giriş belgelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. Sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri ve belgenin çıkış tarihi hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 2. dönem sınavları yaklaşırken, öğrenciler sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. AÖL sınav giriş belgesi, sınavlara katılacak öğrenciler için büyük önem taşıyor. Peki, AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak 2025 ve nasıl sorgulanacak? İşte detaylar…?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 2. dönem sınav takvimini ve sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihini açıkladı. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri 14 Mart 2025 tarihinde erişime açılacak.

AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak 2025? AÖL sınav giriş belgesi sorgula!

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini alabilecekler.

AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak 2025? AÖL sınav giriş belgesi sorgula!

AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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